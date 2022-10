Varriale: “Nessuno come il Napoli in Italia e in Europa”

Il giornalista Rai, Enrico Varriale, ha commentato attraverso i social, la vittoria del Napoli sul Bologna per 3-2, aggiungendo tre punti a quello accumulati finora. “Nessuno come il Napoli in Italia e in Europa. Il 10° successo della capolista contro il Bologna ribadisce ancora una volta la forza della squadra di Spalletti pur frenata da una papera di Meret. A segno i cambi Lozano e Osimhen a conferma della qualità della rosa”.