Stadio Maradona: cinquantamila più uno! C’è lo storico olandese

Cinquantamila più uno. Emozioni in vista al Maradona e poi emozioni già vissute: il Napoli sarà accompagnato ancora con il Bologna da un’onda azzurra di passione travolgente, ma anche l’assaggio andato in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno è stato estremamente intenso: Ruud Krol ha assistito all’allenamento della squadra e Spalletti e i giocatori lo hanno accolto con tutti gli onori. In veste di tifoso, appassionato e indimenticabile fuoriclasse di un altro Napoli.

FOTO STORICHE . E allora, innanzitutto il momento da immortalare: a bordocampo c’è Krol, il mitico Ruud, il campione olandese che negli Anni 80 faceva impazzire il San Paolo e che allo stadio è stato anche mercoledì. In occasione della sfida di Champions con l’Ajax: lui è una leggenda dei Lancieri, ne ha scritto la storia al fianco di Cruijff e altri straordinari campioni, e ovviamente questo incrocio di maglie ha sortito effetti speciali sulla sua pelle. Tali da non perdersi né la prima di Amsterdam, né la seconda di Napoli. Da queste parti, del resto, è di casa, e così ieri è stato anche graditissimo ospite del Napoli: una chiacchierata con Spalletti, con i giocatori e poi foto per tutti. Foto da conservare. Storiche.

I CENTOMILA . Krol andrà via mercoledì, c’è tempo, e così oggi bisserà e sarà in tribuna per la partita con il Bologna. Lui e poi altri cinquantamila spettatori o giù di lì: restano appena gli ultimi biglietti e poi lo stadio sarà dichiarato sold-out. Tutto esaurito. Un po’ com’è accaduto mercoledì in Champions. La squadra, insomma, ha riconquistato il popolo azzurro; un popolo che sogna e che non smette di partecipare a quella che è diventata una grande festa del calcio. Un rapido calcolo? Tra oggi e l’Ajax, tra la coppa e il campionato, al Maradona si parla della carica dei centomila.

