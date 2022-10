SERIE B FEMMINILE – Ravenna-Napoli 1-1, tabellino e cronaca

RAVENNA-NAPOLI FEMMINILE 1-1

MARCATORI: Adam 35’ (N) p.t., Mariani Eli. (R) 38’ s.t.

RAVENNA (4-4-2) Vicenzi; Gianesin, Giovagnoli, Tonelli, Raggi; Mariani Eli., Domi, Barbaresi, Mariani Ele. (dal 35’ s.t. Candeloro); Carrer, Scarpelli (dal 27’ s.t. Burbassi) (Casarasa, Mascia, Carli). All.: Ricci

NAPOLI FEMMINILE (4-2-3-1) Tasselli; Oliva (dal 1’ s.t. Illiano), Di Bari, Nozzi, De Sanctis; Franco, Ferrandi; Dulcic (dal 22’ s.t. Mauri), Sara Tui, Adam (dal 22’ s.t. Tamborini); Gomes (dal 36’ s.t. Pinna) (Copetti, Di Marino, Albertini, Strisciuglio, Landa). All.: Lipoff

ARBITRO: Leorsini dI Terni (Crostella-Fiordi)

Note: giornata primaverile, terreno in erba naturale in discrete condizioni. Spettatori 200 circa. Amm.: Di Bari, Nozzi (N), Raggi (R). Rec.: 2’ p.t., 8’ s.t.

Pareggio giusto tra Ravenna e Napoli Femminile con le azzurre che interrompono la loro serie di vittorie ma mantengono la vetta della classifica. Ad Adam nel primo tempo ha risposto Elena Mariani nel finale per un risultato che le padrone di casa hanno meritato. Il Napoli tuttavia resta imbattuto e conserva il primo posto – seppur in coabitazione con la Lazio.

Mister Lipoff ha rivoluzionato il suo undici titolare per proporre una squadra più fisica. Con Di Marino e Strisciuglio non al meglio, fiducia confermata a Di Bari in difesa con Franco nel trio di centrocampo. Davanti esordio dal via per Adam con Dulcic ala destra ed Oliva alla sua prima da primo minuto in campionato. In porta Tasselli come in Coppa a Tavagnacco. Avvio al piccolo trotto complice il gran caldo ed occasioni con il contagocce (di Elena Mariani la prima conclusione – alta – dopo 27 minuti). Doppia chance per il Ravenna poco dopo e doppia parata di Tasselli su Elena Mariani prima e Scarpelli poi. Azzurre avanti al primo affondo al 35’: rimessa laterale di De Sanctis, gran giocata di Gomes che si è girata battendo a rete con Vicenzi brava nella respinta: Adam ha stoppato e l’ha piazzata all’angolo alto realizzando una rete tanto bella quanto importante. Al 41’ Gomes ha imitato il suo connazionale Ronaldo con uno stacco impressionante su cross di Ferrandi, colpo di testa a lato di un soffio.

Avvio di ripresa con Illiano dentro nel Napoli al posto di Oliva. Al 6’ destro di Barbaresi per il Ravenna e palla alta. Nelle fila azzurre sfortunato infortunio ad un braccio per Dulcic e dentro Mauri con Franco che è scalata in difesa. Le azzurre hanno arretrato troppo il baricentro ed il Ravenna sul primo corner del secondo tempo ha trovato il pari con Elisa Mariani al 38’ dopo una mischia furiosa in area ospite. Da quel momento gioco molto frammentato e nessuna ulteriore emozione.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile