SERIE A – Napoli-Bologna 3-2, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo il successo contro l’Ajax, ha affrontato il Bologna. La partita è all’inizio equilibrata, poi gli azzurri iniziano a spingere. Prima Mario Rui coglie la traversa, ma poi la palla gol clamorosa c’è l’ha Politano, ma spara alto da ottima posizione. I rossoblù prendono coraggio e passano in vantaggio, cross di Cambiaso e rete di Zirzkee. I partenopei non si arrendono e pareggiano con Juan Jesus su azione da corner. Ad inizio ripresa il Napoli la ribalta e passa in vantaggio con Lozano, dove l’azione parte da Kvaratskelia. I felsinei però non si arrendono e pareggiano con Barrow, con la complicità di Meret. Gli azzurri passano avanti con Osimhen, ma il passaggio di Kvaratskelia è un capolavoro. Nel finale traversa di Zielinski e Skorupski si supera su Lozano. Il successo è stato sofferto, ma meritato per la mole di gioco, e palle gol create. Adesso settima tipo, prima di sfidare la Roma. Ecco le nostre pagelle.

Top

Juan Jesus 6,5 – Rispetto alla gara contro l’Ajax, il brasiliano è andato meglio, a livello di marcature. Ha il merito anche di aver segnato allo scadere del primo tempo il gol dell’1-1. Gladiatore fino alla fine.

Kim Minjae 6 – Il sud-coreano, come per Juan Jesus, prestazione migliore, per grinta e tecnica. Solo un piccolo neo, sul primo gol si perde Zirkzee. Meglio nella ripresa.

Mario Rui 6,5 – Primo tempo devastante sulla sinistra per il laterale portoghese. Sfortunato dove coglie la traversa. Come sempre non molla mai e mostra tutto il suo valore.

Lobotka 7 – In una serata dove il Napoli appare non sempre lucido, lo slovacco, questa parola la conosce perfettamente. Calamita tutti i palloni e fino alla fine conferma di essere insostituibile.

Zielinski 6,5 – Il polacco conferma di essere in un ottimo stato di forma. Primo tempo fa da collante tra centrocampo e attacco. Nella ripresa cresce davvero tanto ed avrebbe meritato il gol personale, fermato dalla traversa.

Kvaratskelia 7,5 – Ormai il georgiano è il marziano della serie A. Si pensa sempre come fermarlo, ma tutti i piani degli allenatori falliscono inesorabilmente. Non solo non sbaglia un dribbling, ma davvero fa tremare gli avversari. Delizioso l’assist per il gol di Osimhen.

Lozano 6,5 – Cresce di rendimento il messicano. Segna ad inizio ripresa, scatta come pochied è un martello sul lato destro. Peccato che manca quel quid in più per essere eccellente. Ma ora è l’arma ideale per Spalletti e della squadra stessa.

Osimhen 7 – Il nigeriano, rispetto alla sfida contro l’Ajax, sembra davvero entrato con la giusta concentrazione. Come sempre corre e scatta, ma stasera è davvero decisivo. Sfiora il gol di testa, ma poi, grazie a Kvaratskelia, segna la rete decisiva. Averlo in squadra è davvero un vantaggio, nonostante le voci esterne.

Flop

Meret 4,5 – Spalletti, com’è giusto che sia, lo difende, ma stasera il portiere friulano non ha giocato come nelle sfide precedenti. Male sul gol di Barrow, indeciso con i piedi e nel finale esce a vuoto su corner. Davvero non è stata la partita che sognava di fare l’estremo difensore.

Politano 5 – L’esterno destro, spesso è stato decisivo, ma stasera non era una di quelle gare. Spesso si fa anticipare dagli avversari e poi spreca la palla del vantaggio da ottima posizione. Ci può stare, però stasera non ha giocato come solito sa fare.

A cura di Alessandro Sacco