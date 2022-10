Serie A – Lazio-Udinese 0-0, nessun gol e un punto a testa, il tabellino

Termina in parità lo scontro di alta classifica dell’Olimpico tra Lazio e Udinese. Nessun gol e un punto a testa che permette ad entrambe di proseguire la striscia di risultati utili consecutivi: sono cinque per i biancocelesti e addirittura nove per i friulani. Preoccupazione per l’infortunio muscolare di Immobile, sostituito alla mezz’ora. Gli uomini di Sarri, così come quelli di Sottil, vanno dunque a quota 21 punti, restando in piena zona Champions League. Sky Sport

LAZIO-UDINESE 0-0, IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi (65′ Luis Alberto), Vecino; Felipe Anderson (89′ Cancellieri), Immobile (30′ Pedro), Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Marcos Antonio, Pedro, Luis Alberto, Cancellieri, Kamenovic, Romero, Hysaj, Radu, Gila, Basic All. Sarri

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao (62′ Ebosse), Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic (62′ Lovric), Walace, Makengo (70′ Arslan), Udogie (83′ Ehizibue); Beto (62′ Success), Deulofeu. A disp.: Padelli, Piana, Ebosele, Lovric, Arslan, Success, Jajalo, Abankwah, Nuytinck, Ehizibue, Ebosse, Nestorovski. All. Sottil

AMMONITI: Becao, Perez, Milinkovic, Walace, Ehizibue