SERIE A FEMMINILE – Sassuolo-A.s. Roma 0-1, decide la sfida il capitano Bartoli

Questa mattina, presso il “Centro Sportivo Ricci” di Reggio Emilia, si è giocata la sfida tra il Sassuolo e l’A.s. Roma. La gara è stata molto equilibrata, con le padroni di casa che provano a sbloccarla con Goldoni, il tiro è bloccato da Ceasar. Nella ripresa un’occasione per parte, con Monterubbiano che spreca da ottima posizione e per le giallorosse palo di Andressa. In pieno recupero le ragazze di Spugna sbloccano il punteggio con il capitano Bartoli, non perfetta il portiere Kresche. Un successo pesante che consente all’A.s. Roma di restare agganciata all’Inter e Fiorentina.

SASSUOLO-ROMA 0-1 (90’+2′ Bartoli)

SASSUOLO (3-5-2): Kresche; Filangeri, Dongus (79′ Mella), Pleidrup; Novak, Pondini, Jane, Brignoli (63′ Bueno), Philtjens; Goldoni (63′ Bellucci), Monterubbiano (74′ Nagy). A disp.: Lonni, Bragonzi, Moraca, Tudisco, Sciabica.

All. Gianpiero Piovani

ROMA (3-5-2): Ceasar; Bartoli, Wenninger (53′ Minami), Linari; Serturini (46′ Glionna), Cinotti (46′ Andressa), Giugliano, Greggi, Haavi; Lazaro (46′ Haug), Giacinti. A disp.: Lind, Landstrom, Ciccotti, Kollmats, Kramzar.

All. Alessandro Spugna

Arbitro: Luca Cherchi della sezione di Carbonia

Assistenti: Stefano Galimberti – Michele Piatti

Quarto Ufficiale: Michele Coppola

Ammonizioni: Wenninger (ROM), Brignoli (SAS), Monterubbiano (SAS), Greggi (ROM), Jane (SAS), Giacinti (ROM), Philtjens (SAS)

La Redazione