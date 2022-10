Riparte nuovamente in campionato il Rangers Glasgow dopo la pesantissima batosta con il Liverpool in Champions League. Gli scozzesi vincono 2-1 a Motherwell nella 11ª giornata di Premiership. La squadra di Van Bronckhorst sbanca il Fir Park con le reti nella ripresa di Tillman e Lundstram, i padroni di casa accorciano con McKinstry. Quarta vittoria consecutiva in campionato per i rangers che rimangono al secondo posto a -2 punti dal Celtic