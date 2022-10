Primavera – Torino/Napoli 1-1, Boffelli para un rigore

Per l’ottava giornata del Campionato Primavera, allo stadio Silvio Piola di Vercelli, termina in parità, con il risultato di 1-1, il match tra Torino e Napoli. Squadra di casa in vantaggio al 73′ con Dell’Aquila, che, dopo un cross rasoterra, mette il pallone all’ incrocio, ospiti che pareggiano subito dopo con Acampa, bravo a coordinarsi ed andare al tiro dopo gli sviluppi di un calcio di punizione. Nel finale granata in dieci per il cartellino rosso (somma di ammonizioni) per Anton. In casa partenopea molto bene Boffelli che al 67′ para un rigore calciato a Dell’Aquila. Nel recupero da segnalare la palla gol per i padroni di casa di Dellavalle, palla che esce fuori di un soffio. Un punto che fa morale per gli azzurrini che in settimana sfiderà in Coppa Italia la Salernitana, mentre in campionato giocherà in casa contro l’Atalanta.

Marcatori: Dell’Aquila (T), Acampa (N)

Torino: Passador, N’Guessan, Gineitis, Caccavo (62′ Ansah), Dell’Aquila (89′ Savva), Jurgens (84′ Corona), Antolini, Dellavalle, Dembele, Weidmann, Ruszel (62′ Anton). A disp. Brezzo, Lopez, Gaj, Wade, Rettore, D’Agostino, Dellavecchia, Ruiz, Njie. All. Giuseppe Scurto.

Napoli: Boffelli, Barba, Acampa, Lamine (75′ Boni), Hysaj, Obaretin, Spavone (82’Russo), Iaccarino (82′ Alastuey), Rossi, Gioielli, Marranzino (89′ De Pasquale). A disp. Turi, Giannini, Lettera, Pontillo, D’Avino. All. Nicolò Frustalupi.

Ammoniti: Rossi (N), Anton (T), Jurgens (T), Hysaj (N)

Espulsi: Anton (T)

Arbitro: sig. Claudio Panettella (sez. di Bari)

