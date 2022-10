PRIMAVERA RISULTATI – Il Frosinone prosegue il suo magic moment. Male la Juventus

Si sta giocando l’ottava giornata del campionato Primavera 1 e non mancano le sorprese. Intanto prosegue l’ottimo momento del Frosinone che vince a Cesena per 0-1. Successo esterno del Milan a Udine per 2-3 e bissa la vittoria in settimana contro il Chelsea. Male la Juventus che perde per 4-2 contro il Bologna. Ecco tutti i risultati.

Risultati Primavera 1

Roma-Hellas Verona 1-0 (venerdì)

Cagliari-Sampdoria 1-1 (sabato)

Cesena-Frosinone 0-1 (sabato)

Udinese-Milan 2-3 (sabato)

Atalanta-Fiorentina 3-2 (sabato)

Empoli-Lecce 1-1 (sabato)

Bologna-Juventus 4-2 (oggi)

Torino-Napoli 1-1 (oggi)

A cura di Alessandro Sacco