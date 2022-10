Non solo il muro centrale, ottimo anche l’apporto dei terzini

In difesa Spalletti deciderà, in base a caratteristiche ed avversari il centrale da affiancare a Kim, in un reparto che, fino a questo momento, ha avuto un ottimo rendimento, sia nella coppia centrale che nei terzini. Un pilastro sulla destra, Di Lorenzo, il capitano, sempre titolare e sempre tra i migliori in campo. Sulla sinistra invece si sono alternati Mario Rui e Olivera e tutti e due sono stati grandi protagonisti coprendo bene dal loro lato e dando un apporto importante in fase offensiva. Il portoghese è stato decisivo con due cross al bacio per i due gol di testa messi a segno da Simeone, al Meazza contro il Milan e allo Zini con la Cremonese. Ed è stato fondamentale per il palleggio del Napoli per la sua grande qualità nei passaggi, oltre ad assicurare sempre una grinta straordinaria. Olivera ha segnato un gol alla Cremonese ed ha servito a Raspadori un assist che l’attaccante emiliano ha sfruttato nel migliore dei modi nell’azione del gol del 2-0 ai Rangers. E anche l’uruguaiano oltre ad assicurare una buona tenuta difensiva è riuscito a partecipare con grande efficacia alla costruzione della manovra offensiva.

Il Mattino