Napoli/Bologna (Formazioni), tre novità per Spalletti. Barrow in vantaggio su Orsolini

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 18,00, il Napoli avrà come obiettivo il decimo successo di fila tra campionato e Champions League, davanti a 50 mila spettatori. Avversario il Bologna di Thiago Motta. Mister Spalletti dovrà fare a meno di Rrahmani e Anguissa per infortunio, per il resto avrà l’imbarazzo della scelta. In difesa ancora spazio a Juan Jesus assieme a Kim Minjae. A sinistra Mario Rui in vantaggio su Olivera. A centrocampo Ndombele favorito rispetto a Demme, con Lobotka e Zielinski al fianco. Infine Politano, Raspadori e Kvaratskelia in attacco, Osimhen, Simeone e Lozano, pronti in caso di necessità. Per i felsinei Zirzkee pronto a sostituire l’infortunato Arnautovic, mentre Barrow dovrebbe spuntarla su Orsolini. Bonifazi in difesa e Ferguson a centrocampo le novità per l’allenatore ex Spezia e Genoa.

Fonte: CdS