Serie A – Inter-Salernitana 2-0: seconda vittoria consecutiva per i nerazzurri

Allo stadio “G. Meazza” di Milano quest’oggi è andato in scena l’anticipo domenicale della decima giornata del campionato di Serie A tra Inter e Salernitana. I nerazzurri, in cerca di continuità dopo il successo in trasferta contro il Sassuolo, sbloccano il match al 13esimo minuto di gioco grazie ad una grande rete dal limite dell’area di rigore di Lautaro Martinez. Al 20esimo arriva la reazione degli uomini di Nicola che sfiorano il pareggio con Kastanos, gran tiro al volo del centrocampista campano che regala però solo l’illusione ottica del gol. Il primo tempo termina 1-0 per l’Inter che crea tanto e gestisce il match senza troppi problemi.

Nella ripresa la Salernitana prova ad affacciarsi dalle parti di Onana ma il copione non cambia. Il raddoppio nerazzurro è firmato da Nicolò Barella al 58esimo, lancio millimetrico di Çalhanoglu per la mezz’ala ex Cagliari che controlla al volo, salta Pirola e deposita in rete il 2-0 definitivo. Secondo successo consecutivo per Simone Inzaghi che resta in settima posizione ma sale a quota 18 punti in classifica. Resta a quota 10 punti, invece, la Salernitana di Davide Nicola.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries (44′ st Bellanova), Barella, Calhanoglu (44′ st Darmian), Mkhitaryan (27′ st Asllani), Dimarco (18′ st Gosens); Dzeko (27′ st Correa), Lautaro Martinez. A disp: Handanovic, Cordaz, Bastoni, D’Ambrosio, Carboni, Zanotti, Stankovic. All: S. Inzaghi.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Pirola (36′ st Sambia); Candreva, L. Coulibaly, Kastanos (15′ st Valencia), Vilhena (30′ st Bohinen), Mazzocchi (36′ st Bronn); Dia, Piatek (15′ st Bonazzoli). A disp: De Matteis, Fiorillo, Bradaric, Motoc, Capezzi, Iervolino, Botheim. All: Nicola.

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata

Marcatori: 13’ pt Lautaro Martinez ( I ), 58’ st Barella ( I )

Ammoniti: David Daniliuc ( S )

A cura di Simone Di Maro