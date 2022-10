Il turnover esiste…un concetto particolare e non per tutti!

Titolarissimi. No. Riserve. No. Si chiama turnover, ma…fino ad un certo punto. Nel Napoli di oggi pomeriggio al Maradona, probabilmente, a destra, dove Lozano si è spremuto contro l’Ajax, dovrebbe tornarci Politano, in quella altalena che serve anche per tenere a bada la stanchezza; mentre dall’altra parte è impossibile prevedere di fermare l’irrefrenabile Kvratatskhelia, ha già potuto «riposare» nell’ultimo quarto d’ora del match di Champions di mercoledì e Christian Zaccardo, il «mentore», non vede l’ora di gustarselo dalla tribuna. L’unica panchina iniziale, per il georgiano, risale alla sfida con il Lecce: poi Spalletti lo ha gestito, per quel che ha potuto, sottraendogli una mezz’ora di scatti superflui ad Amsterdam; un quarto d’ora nell’ultima al Maradona.

Fonte: CdS