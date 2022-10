E’ uno degli imprescindibili di Spalletti Stanislav Lobotka, e la sua permanenza al Napoli è diventata una priorità, ecco perchè il club partenopeo sta accelerando per il so rinnovo, che stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, è in dirittura d’arrivo. “Il rinnovo del contratto di Stanislav Lobotka con il Napoli fino al 2027 con opzione per il 2028 è nella fase finale. Pronto un aumento di stipendio a € 2,8M netti / anno + 0,5M come bonus”.