“Il Mattino” mette in campo Napoli e Bologna (Grafico). Spalletti ha scelto Ndombele. Emergenza per i felsinei

La difesa ruota intorno a Kim, il sudcoreano è sempre più un punto fermo nel ruolo di centrale: al suo fianco Juan Jesus è ancora favorito su Ostigard per partire dal primo minuto oggi al Maradona contro il Bologna. Il brasiliano candidato numero uno a prendere il posto dell’infortunato Rrahmani per la seconda partita consecutiva, dopo quella di Champions League contro l’Ajax. Adesso sì, tocca a Ndombele che dopo il k.o. di Anguissa diventa la prima scelta per il centrocampo di Spalletti. Come cambia la vita. Nel 2014 fa la carriera di Tanguy sembrava praticamente finita, dopo che il Guingamp aveva deciso di non rinnovargli il contratto a causa delle sue croniche difficoltà nel mantenere un peso forma e uno stile di vita adeguati per un calciatore professionista. Emergenza per i rossoblù, out Kasius, Shouten e Arnautovic. Spazio a Posh, Ferguson e Zirzkee.

Fonte e grafico Il Mattino