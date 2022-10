DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Bologna (16/10/2022)

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Cosso: Ass1: Raspollini; Ass2: Affatato; IV: Ayroldi; VAR: Valeri; AVAR: Abbattista

Questo pomeriggio il Napoli sfiderà il Bologna per la decima giornata di campionato, stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 18,00. Per gli azzurrini l’occasione per blindare il primo posto in solitaria, anche se dovrà fare a meno degli infortunati Rrahmani e Anguissa. Per i felsinei invece partita per provare ad ottenere punti per uscire dalla zona salvezza. Out per infortunio: Kasius, Shouten e Arnautovic. Ilnapolionline.com sarà presente vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco