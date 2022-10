DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Bologna (3-2). Osimhen

Premere f5 per gli aggiornamenti

69′ – Gooooollll – Kvara serve Osimhen , cucchiaio battuto Skorupski.

63′ – Assist pet Barrow che tira, la difesa devia in angolo 58′ – Ammonito Skorupski

56′ – Lozano serve Kvara che calcia, rimpallo e palla in angolo

54′ – Angolo di Zielinski, testa di Osimhen, parata di Skorupski

51′ – Gol del Bologna. Tiro di Barroe, Meret se la fa passare sotto la pancia

44′ – Gooolllll – Angolo di Zielinski, liscio in area e Juan Jesus Jesus pareggia il conto

41′ – Gol del Bologna. Cambiaso serve Zirzkze che tira, battuto Meret

36′ – Politano per Raspadori che tira, parata centrale di Skorups

27′ – Kvara riceve palla, crossa in area per Politano che spara alto sopra la traversa

24′ – Kvara per Mario Rui che calcia, palla che prende la traversa

23′ – Raspadori per Kvara che tira, centrale, blocca Skoropski

20′ – Kvara serve Raspadori che calcia, palla sul fondo. Ammonito Dominguez

15′ – Politano serve Ndombele che va al tiro, respinge il Bologna

Sarà il Bologna a dare il calcio d’avvio alla gara

17,47 – Il Bologna rientra negli spogliatoi

17,43 – Il Napoli rientra negli spogliatoi

I due capitani. Per il Napoli, Di Lorenzo. Per il Bologna, Medel

17,24 – Entra, tra i fischi, il Bologna

17,20 – Ingresso in campo del Napoli, per la fase di riscaldamento.

17,18 – Entrano, tra i fischi, i portieri del Bologna.

17,12 – Ingresso dei tre portieri del Napoli.

16,52 – In campo il Bologna per la ricognizione del campo

Alex Meret, con davanti la linea a quattro composta da Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo Lobotka, Zielinski e Ndombélé. In avanti il tridente Politano-Raspadori-Kvaratskhelia.

Thiago Motta sceglie il 4-2-3-1: in porta ci sarà Skorupski, in difesa Posch, Bonifazi, Lucumi e Cambiaso. In mediana Medel e Ferguson, sulla trequarti Barrow, Dominguez e Aebischer. Unica punta Zirkzee.

Arbitro: Cosso: Ass1: Raspollini; Ass2: Affatato; IV: Ayroldi; VAR: Valeri; AVAR: Abbattista

Questo pomeriggio il Napoli sfiderà il Bologna per la decima giornata di campionato, stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 18,00. Per gli azzurrini l’occasione per blindare il primo posto in solitaria, anche se dovrà fare a meno degli infortunati Rrahmani e Anguissa. Per i felsinei invece partita per provare ad ottenere punti per uscire dalla zona salvezza. Out per infortunio: Kasius, Shouten e Arnautovic. Ilnapolionline.com sarà presente vi terrà informati in tempo reale.

