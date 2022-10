Ancora qualche biglietto disponibile, ma si va verso il sold out

I risultati, uniti alle belle prestazioni, hanno riacceso l’entusiasmo in città, inutile negarlo. Non in maniera “spropositata” come da qualche parte si vuol far credere. Napoli è in attesa e per adesso si gode il momento, partecipando attivamente alle gesta dei suoi beniamini in azzurro. Anche oggi, il Diego Armando Maradona sarà tutto esaurito per la sfida contro il Bologna. Restano pochissimi biglietti in vendita, ma la direzione è quella di un altro sold out, o quasi, con oltre 50 mila persone allo stadio, per una gara che vale il primo posto, scippato ieri sera dalla vittoria dell’Atalanta contro il Sassuolo.