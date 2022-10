VOLLEY FEMMINILE- L’Italia di Mazzanti conquista il bronzo ai mondiali in Olanda

Questo pomeriggio in Olanda l’Italia femminile del c.t. Mazzanti ha affrontato gli Usa per conquistare il bronzo ai mondiali. Le azzurre si sono riscattate, dopo aver perso in semifinale per 3-1 contro il Brasile, vincendo per 3-0. Il punteggio finale è stato (25-22; 25-15; 27-25). Primo storica medaglia mondiale e le azzurre si confermano dopo aver vinto la Nations League e dopo il successo ai mondiali dei maschi di De Giorgi.

