TENNIS – Lorenzo Musetti in semifinale al torneo Atp di Firenze

Il tennis italiano, anche questa settimana, ha un suo protagonista. Si tratta di Lorenzo Musetti che ha conquistato la semifinale al torneo Atp 250 di Firenze. L’atleta di Carrara ha sconfitto l’americano McDonald per 6-2; 6-3. Ora per l’azzurro oggi la semifinale contro Auger–Aliassime. Musetti che la prossima settimana parteciperà anche al torneo di Napoli. Infine in campo femminile la Paolini oggi sfiderà in semifinale la cinese Wang-Xiy in Romania

La Redazione