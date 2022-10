Sondaggio: Kvara o Leo. I 4 giudici sono: Ravanelli, Serena , Semplici e Signori

Sulle pagine del Cds il sondaggio:

FABRIZIO RAVANELLI

«Dico Leao che ha qualche esperienza in più, quindi è avvantaggiato. Kvara tra qualche anno potrà migliorare ancora. Entrambi sono determinanti, giocatori come loro due al mondo ce ne sono sempre meno: bravi nel creare la superiorità numerica e nel dribbling. Sono veloci e forti fisicamente».

ALDO SERENA

«Kvara è strepitoso, non lo conoscevo prima che arrivasse a Napoli. Mi sono innamorato, perché è un romantico del calcio. Dribbla in maniera unica, ha forza nelle gambe, tecnica, e poi trova la via de gol senza essere egoista. Mi entusiasma. Leao ha caratteristiche uniche: quando ha campo davanti è immarcabile. Sta migliorando anche negli spazi e Pioli ha grandi meriti, perché l’ha aiutato e l’ha aspettato: Leao lo sta ricompensando. Chi preferisco? Ho iniziato a seguire il calcio quando avevo 6-7 anni, i funamboli che iniziano a dribblare a testa bassa e ne scartano tre o quattro mi fanno impazzire ancora».

LEONARDO SEMPLICI

«Dico Kvara perché lo conoscevo meno e mi ha sorpreso per il gioco e i gol che fa. Anche in Champions ha già trovato prestazioni superlative, poi è in un Napoli che esprime il miglior calcio di tutti. Kvara è stato messo nelle migliori condizioni. Con Leao la differenza è minima: hanno caratteristiche diverse, ma diventeranno dei big anche sotto l’aspetto delle qualità fisiche».

BEPPE SIGNORI

«Preferisco leggermente Leao, tra i due, per via dello scudetto che ha ottenuto con il Milan. Poi è qui in Italia da più tempo di Kvara e si è già dimostrato devastante, avendo dei margini di miglioramento. Entrambi giocano esterni però uno fa segnare (Leao) e l’altro fa assist e lo vedo più attaccante».