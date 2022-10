Sondaggio: Kvara o Leo. I 3 giudici sono Ielpo, Damiani e Stendardo

Dal Cds:

Mario Ielpo

«Leao in prospettiva è un extraterrestre, solo che è ancora un giocatore naïf. Concretizza solo una parte delle sue azioni, mentre Kvaratskhelia è già sgamato e concretissimo, trae sempre il massimo dalle sue possibilità, dai dribbling che produce. Trai i due preferisco Leao, ma il georgiano ha le caratteristiche di un giocatore già pronto».

Oscar Damiani

«Se dovessi giocare una finale, punterei su Leao col rischio di non averlo in giornata. Per un campionato intero, invece, dico Kvaratskhelia. Ma sono entrambi grandi giocatori. Leao non è più una sorpresa, è straordinario e può ancora migliorare nella continuità. Kvara è una sorpresa positiva, un grande giocatore, sa fare tutto: gol, lavora per la squadra, ha fisico, si inserisce. Complimenti a chi l’ha scoperto».

Guglielmo Stendardo

«Leao o Kvara? Sono i migliori in quel ruolo. Scelgo il 77 del Napoli perché è in grandissima forma, è la novità del momento e ha ampi margini di crescita. Ma anche Leao mi farebbe stare tranquillo… è come scegliere tra Messi e Cristiano Ronaldo. Leao ha maggiore esperienza ed è più pronto per determinate situazioni, Kvara è unico per le sue qualità. Entrambi sono fenomenali e si differenziano dagli altri giocatori perché hanno abilità cognitive superiori alla media: sanno sempre scegliere la soluzione giusta al momento giusto».