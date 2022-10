SERIE B FEMMINILE – D. Lipoff (coach Napoli): “A Ravenna saremo pronte a battagliare”

Prima intervista in italiano per il tecnico francese del Napoli Femminile, Dimitri Lipoff, che ha presentato la sfida che attende domani le azzurre a Ravenna: “Fin qui sono molto soddisfatto di quello che abbiamo prodotto in termini di risultati e anche di gioco ma resto convinto che possiamo migliorare molto – afferma Lipoff -. Ho un bel gruppo che sta migliorando giorno per giorno. Ho trovato il livello del campionato molto alto, probabilmente è il torneo di B più competitivo d’Europa e mi preme fare i complimenti ai colleghi che ho incrociato sin qui. Il Ravenna è squadra fisica e di conseguenza ci aspetta una vera e propria battaglia ma sono convinto che le mie ragazze si faranno trovare pronte.”

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile