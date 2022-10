SERIE A – Torino-Juventus, formazioni ufficiali. Novità in attacco per i bianconeri

Questo pomeriggio si giocherà il tanto atteso derby della Mole tra il Torino e la Juventus. I granata per riscattare le recenti prestazioni, mentre i bianconeri per scacciare la crisi. In attacco Allegri manda in campo Kean al fianco di Vlahovic.

TORINO (3-4-3): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Ola Aina, Lukic, Linetty, Lazaro, Miranchuk, Vlasic, Radonjic. All: Juric

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bremer, Danilo, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. All: Allegri.

La Redazione