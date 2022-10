SERIE A FEMMINILE – Primo successo storico per il Como Women. L’Inter stravince contro l’A.c. Milan

Dopo la sosta per l’amichevole dell’Italia del c.t. Bertolini contro il Brasile, torna il campionato di serie A e il match clou era il derby Inter-A.c. Milan. Netto successo della capolista nerazzurra per 4-0 con sugli scudi Polli con una doppietta. Arriva il primo successo storico del Como Women in massima serie, battuto per 4-1 il Parma. Infine colpo esterno della Fiorentina a Castellamare contro il Pomigliano per 0-1. Baldi para il rigore a metà ripresa a Vera.

Risultati serie A femminile

Pomigliano femminile-Fiorentina 0-1

Inter Women-A.c. Milan 4-0

Como Women-Parma 4-1

La Redazione