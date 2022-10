SERIE A FEMMINILE – Cambiata la sede del match Pomigliano-Fiorentina

𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗔 𝗙𝗲𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝗹𝗲 𝗧𝗶𝗺 | 𝟲𝗮 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗣𝗢𝗠𝗜𝗚𝗟𝗜𝗔𝗡𝗢-𝗙𝗜𝗢𝗥𝗘𝗡𝗧𝗜𝗡𝗔 𝗦𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗼 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮𝗺𝗺𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗦𝘁𝗮𝗯𝗶𝗮 Oggi 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟯.𝟯𝟬.

Il presidente Raffaele Pipola ringrazia il Comune di Castellammare di Stabia per la sensibilità mostrata nel far fronte ad un’emergenza logistica. Un ringraziamento particolare al Commissario Straordinario dott. Raffaele Cannizzaro per aver concesso la disponibilità dello stadio stabiese e la conseguente disputa della gara in tempi brevissimi. Un ringraziamento va rivolto anche al sindaco di Palma Campania dott. Aniello Donnarumma, per l’impegno profuso nel rendere disponibile lo stadio comunale palmese. Un grazie di cuore alle forze dell’ordine e a quanti si sono prodigati affinché le pantere domani scendessero in campo in una gara importante per il cammino salvezza.

Fonte: Facebook Pomigliano femminile