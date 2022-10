SERIE A – Empoli-Monza 1-0, Haas deciso e prima sconfitta per Palladino

Questo pomeriggio al “Castellani” si è giocata la sfida Empoli-Monza, con i toscani alla ricerca di conferme dopo il buon punto contro il Torino. La squadra di casa passa in vantaggio con Haas che deposita in rete, dopo la doppia respinta di Di Gregorio in pochi secondi. Gli ospiti provano una reazione, ma non centrano lo specchio della porta. Nella ripresa c’è più vivacità. Baldanzi va vicino al 2-0, respinge la difesa lombarda. Palladino fa entrare Colpani e D’Alessandro che sono i più vivaci. Il primo sfiora il palo, palla deviata dall’Empoli in angolo e il secondo sfiora il pareggio, ma grande intervento di Vicario che si conferma in grande spolvero. Prima sconfitta per l’allenatore ospite, Monza poco lucido in zona gol ed ha sofferto a tratti il pressing dei toscani.

Marcatori: 10′ Haas (E)

EMPOLI (4-3-1-2) : Vicario; Stojanovic (61′ Ebuehi), De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Henderson (78′ Marin), Bandinelli (79′ Fazzini); Baldanzi (61′ Bajrami); Satriano, Destro (68′ Lammers) A Disp: Ujkani, Seghetti, Cacace, Walukiewicz, Pjaca, Ekong, Degli Innocenti, Cambiaghi, Guarino. Allenatore: Paolo Zanetti

MONZA (3-4-2-1) : Di Gregorio; Marlon (46′ Donati) Pablo Marì (79′ Barberis), Caldirola; Ciurria (68′ Birindelli), Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Pessina (58′ Colpani), Caprari (58′ D’Alessandro); Gytkjaer. A Disp: Cragno, Sorrentino, Machin, Valoti, Ranocchia, Antov, Petagna, Bondo, Carboni, Dany Mota. Allenatore: Raffaele Palladino.

Ammoniti: 17′ Stojanovic (E), 18′ Destro (E), 27′ Henderson (E), 24′ Sensi (M), 55′ P.Mari (M), 60′ De Winter (E), 80′ Caldirola (M), 95′ Marin (E).

ARBITRO: Sig. Rapuano di Rimini. Assistenti: Bottegoni/Scatagli. VAR: Orsato/Marini.

Espulso: 94′ Rovella (M)