Serie A – Atalanta/Sassuolo 2-1, la Dea riconquista la vetta

Il match di “chiusura” del sabato calcistico di serie A, si è giocato a Bergamo, dove l’Atalanta affronta il Sassuolo. I padroni di casa hanno la meglio sui neroverdi per 2-1. Buona la partenza dei bergamaschi che creano diverse palle gol, ma come spesso accade nel calcio, sono gli avversari a passare in vantaggio alla prima occasione. Il gol è di Kyriakopoulos con un gran bel tiro al volo. Al 46’ Pasalic rimette la gara in parità. Nella ripresa, la squadra di Gasperini parte fortissimo e ribalta definitivamente il match con un gol di Lookman. Berardi entra e colpisce la traversa, ma poi si fa male ed è costretto a uscire. L’Atalanta con questi 3 punti sale a quota 24 e riconquista la testa della classifica in attesa della gara del Napoli di domani. Di seguito il tabellino:

Atalanta-Sassuolo 2-1 41’ p.t. Kyriakopoulos, 46’ p.t. Pasalic, 1’ s.t. Lookman

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Soppy (dal 37’ s.t. Zortea), de Roon, Koopmeiners, Maehle (dal 38’ s.t. Ruggeri); Pasalic (dal 20’ s.t. Ederson); Lookman (dal 23’ s.t. Boga), Muriel (dal 23’ s.t. Hojlund). All. Gasperini.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt (dal 20’ s.t. Traore); D’Andrea (dall’11’ s.t. Berardi (dal 34’ s.t. Alvarez)), Pinamonti, Kyriakopoulos (dal 20’ s.t. Henrique). All.Dionisi.

Arbitro: Marcenaro di Genova

Ammoniti: Scalvini, Kyriakopoulos, Pinamonti, Thorstvedt.