Retroscena: un calciatatore del Bologna poteva prendere il posto di Kvara

«A chi non piacerebbe una piazza come quella di Napoli?» dice Luigi Sorrentino, agente di Musa Barrow che domenica con il suo Bologna sfiderà la squadra di Luciano Spalletti in campionato al Maradona. Lo staff azzurro ha seguito l’attaccante bolognese nei mesi scorsi, come rivelato dall’agente: «In estate c’è stata qualche discussione con Giuntoli. Si è parlato dell’arrivo Musa prima dell’arrivo di Kvaratskhelia. Ora quella casella è già occupata».«Barrow è rientrato ieri in gruppo, in panchina dovrebbe andarci sicuro. Non so poi se sarà in campo dal primo minuto o a gara in corso» ha continuato l’agente a Radio Punto Nuovo «È stato contentissimo dell’avvento di Thiago Motta, le sue speranze sono quelle di fare bene, anche se con l’infortunio ha vissuto poco la nuova gestione tecnica. Spiace per Mihajlovic, che lo aveva voluto fortemente. Il nuovo allenatore dovrebbe schierarlo come attaccante, non più come cursore di fascia e questa non può che essere una bella notizia per un calciatore come lui».

Fonte: mattino.it