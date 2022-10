R.P.N. – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Kvara o Leao? Il georgiano ha ampi margini di crescita rispetto al portoghese”

Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione “Punto Nuovo Show”, condotto da Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Il Napoli si prepara in vista della sfida di domani contro il Bologna, sapendo che sono tutte partite insidiose. Quale assenza peserà tra le due squsdre. In casa azzurra non è facile sostituire Anguissa, anche se Ndombele è in fase di crescita. Per i felsinei sicuramente Arnautovic perchè è il regista d’attacco dei rossoblù. Probabilmente giocherà Barrow per non dare punti di riferimento. Shouten e Rrahmani sono importanti per Bologna e Napoli. Ad oggi Raspadori parte favorito rispetto ad Osimhen che non è ancora al 100% e Simeone. Il nigeriano comunque tatticamente è un giocatore non facile rinunciare, perciò sarà utile a gara in corso. Kvaratskelia o Leao. Indubbiamente il portoghese del Milan è davvero devastante, visto negli ultimi due anni, ma il georgiano ha ampi margini di crescita ed è incontenibile. Su chi puntare domani in avanti? Fosse in forma Simeone, ma certamente Raspadori saprà dare il suo contributo anche contro i felsinei”.

La Redazione