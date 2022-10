Osimhen, continua il corteggiamento del Manchester United

Una voce che sembrava potersi scaldare negli ultimi giorni del mercato estivo, ma alla fine si è conclusa con un nulla di fatto. Perché il nome di Victor Osimhen in casa Manchester United piace tanto, perché Cristiano Ronaldo non era affatto intenzionato a restare in quel di Manchester e l’opzione Napoli non sarebbe dispiaciuta al portoghese. Jorge Mendes ci ha provato a imballare una trattativa tra i due club coinvolgendo Cristiano e Osimhen, ma troppo alta si è rivelata la richiesta azzurra, che per il nigeriano chiedeva oltre 100 milioni di euro.

Osimhen, comunque, continua a piacere tanto ai ‘Red Devils’. Difficile che a gennaio il giocatore possa lasciare Napoli, soprattutto perché sembra difficile che Aurelio De Laurentiis possa privarsi del suo centravanti nel mercato di riparazione. Il centravanti nigeriano non sarebbe però il solo nome della rosa partenopea particolarmente gradito alla società inglese. Calciomercato.it