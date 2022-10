Navas era davvero vicino al Napoli e gradiva la destinazione

Se ne era parlato ed anche molto. Insistentemente. Il nome di Keylor Navas è stato per settimane accostato al Napoli e ne era obiettivo concreto. Una trattativa di mercato lunga e complicata che doveva portare l’estremo del Psg a vestire la maglia azzurra. Oggi si scopre che il portiere del Costa Rica sarebbe stato disposto a vestire la maglia del Napoli. A riferirlo Robert Acquafresca, compagno proprio di Navas con la maglia del Levante. «È venuto in Sardegna circa due settimane fa. Abbiamo parlato della trattativa tra Napoli e Psg, mi ha confessato c’è stato qualcosa che non ha fatto chiudere il cerchio dell’affare» ha detto Acquafresca a 1 Station Radio. «Keylor voleva il Napoli, ma voleva anche garanzie dal Psg. Gradiva assolutamente la destinazione azzurra, purtroppo non ha potuto prendere la decisione che voleva».

