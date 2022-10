Napoli-Anguissa, ecco quante gare salterà l’ex Fulham

Il Napoli e i tifosi ieri erano in attesa del responso dello staff medico di Raffaele Canonico sul centrocampista Andrè Frank Zambo Anguissa. Il calciatore ex Fulham era uscito ad inizio ripresa, per problemi fisici e la diagnosi parla di elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Per Anguissa quindi due settimane di sosta, come conferma il Corriere dello Sport, quindi niente Bologna, Roma e Glasgow Rangers. L’obiettivo è riaverlo contro il Sassuolo o al massimo Liverpool. Ndombele è il favorito per sostituire il camerunense per queste prossime sfide. Spalletti solo domani mattina scioglierà la riserva, ma non avere l’ex Fulham è certamente tatticamente uno svantaggio, ma la rosa è ampia e si proverà a sopperire al meglio.

La Redazione