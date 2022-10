Martino: “C’è voglia e determinazione per andare fino in fondo in tutte le competizioni”

Carmine Martino, giornalista e radiocronista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal. “Spalletti ha chiesto a Kvaratskhelia di dribblare di meno e avere una maggiore visione di gioco e secondo me ha fatto bene. Andando a vedere i suoi numeri, per quanto riguarda i dribbling uscivano numeri da calcio brasiliano. Khvicha comunque sta seguendo i consigli del maestro Spalletti. Può migliorare con la risolutezza sotto porta. Obiettivi? C’è voglia e determinazione per andare fino in fondo in tutte le competizioni, è ovvio e scontato”.