LIVE – Luciano Spalletti: “La migliore dote del Napoli? Il contagiarsi tra compagni di squadra”

15,25 – L. Spalletti: “La miglior qualità della squadra è la voglia di contagiarsi tra gli stessi compagni di squadra. Si parte dalla fase difensiva e sarebbe bello sentirsi dentro per non farne a meno. Kroll? Per chi ha la mia età è stato emozione pura. Venendo dall’Ajax aveva la personalità per tenere la linea difensiva all’altezza. La sua presenza ci ha trasmesso emozioni”.

15,19 – L. Spalletti: “Obiettivi? Certamente dobbiamo pensare ad una partita alla volta, perchè è ancora presto per fare bilanci. Se siamo la squadra da battere o meno, dono in entrambi i casi uno stimolo per noi, per poter far bene. Rivedere lo stadio festante mercoledì sera era il nostro obiettivo di quest’estate, anzi ci deve stimolare per farlo la partita successiva e riuscire a vincere quasi sempre”

15,15 – L. Spalletti: “Kim? Devo essere sincero lui ha fatto meno bene sul lato sinistro contro l’Ajax, per fortuna che domani giocherà di nuovo a destra. Su Demme dico che sta benissimo, meno male, visto che ci sono anche diverse gare da giocare. Sul nostro rendimento certamente siamo contenti, anche se qualche errore lo abbiamo commesso. La classifica è molto corta, perciò dovremo saper stare con i piedi per terra e rispettare al meglio i tifosi”.

15,10 – L. Spalletti: “Contro il Bologna le insidie ci sono sempre, ogni gara bisogna sempre ricordarlo. Si deve sempre portare la palla in cima, ma per fortuna ho una squadra che questo mio concetto lo sa perfettamente e quindi sono sempre ottimista. Ostigard? E’ il giocatore migliore che abbia allenato sulle palle alte. Contro l’Ajax era giusto puntare su Juan Jesus per una questione di velocità su Kudus. A centrocampo spazio a Ndombele”

15,06 – L. Spalletti: “La gestione di Osimhen, Raspadori o Simeone? Direi abbastanza semplice, si scende in campo in 11, ma avendo una rosa ampia, si possono gestire le risorse. Se non avessimo avuto Simeone, sarebbe stata dura per noi. Continueremo su questa strategia, cercando di fare il tutto correttamente, senza fare calcoli. Per me non è un problema in attacco ma una risorsa”.

Questo pomeriggio, all’interno della sala stampa del “Training Center Konami” di Castel Volturno, ci sarà la conferenza stampa del tecnico del Napoli Luciano Spalletti, inizio ore 15,00. L’allenatore di Certaldo presenterà la sfida di domani contro il Bologna e parlerà del momento della squadra. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

