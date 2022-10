La variabile-Osi, insomma, è la più stuzzicante

La più stuzzicante per troppi motivi: esplosivo come nessuno, dirompente, straripante. Ma anche destinatario di un messaggio che Spalletti ha spedito mercoledì dopo la quarta vittoria in Champions: vuole più lavoro per la squadra, proprio quello che Jack e Simeone hanno garantito con applicazione. Però gli ha riconosciuto l’attenuante di una condizione ovviamente ancora approssimativa, considerando il periodo trascorso in borghese a lottare contro l’infortunio alla coscia destra. La prossima settimana senza Champions e verso la Roma, insomma, sarà importante per tutti: per il lavoro, per gli attaccanti, per i dubbi. Che in vista dell’Olimpico aumenteranno, altroché. Insieme con il fascino (traditore) dell’abbondanza.

Fonte: CdS