I record del Raspa: solo Del Piero e Ravanelli, prima di lui

Solo Del Piero e Ravanelli, prima di lui, nel 1995 con la Juventus, avevano segnato nelle prime tre partite di Champions. Raspadori è andato oltre: quattro gol nelle prime tre giornate è una statistica che, da mercoledì, appartiene solo a lui e a nessun altro giocatore italiano. Una rete ogni mezz’ora in Europa dietro solo a Lewandowski, Salah e Haaland, in dolce compagnia con Bellingham, Mbappé e Sané nella classifica dei marcatori. Raspadori è tra i grandi del calcio internazionale, accanto a idoli che oggi sono colleghi con cui condividere un sogno. Non stupisce il suo rendimento, il Napoli era convinto fosse destinato a questa carriera, l’ha scelto senza indugi per sostituire Mertens abbracciando l’intesa totale tra De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti. Fonte: Cds