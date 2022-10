[Grafico] Il CdS mette in campo Napoli e Bologna. Politano favorito su Lozano. Dubbio Arnautovic per i felsinei

Domani pomeriggio il Napoli sfiderà il Bologna per la decima giornata di campionato. Il match si giocherà al “Maradona”, fischio d’inizio ore 18,00. Per Spalletti due le assenze, Rrahmani e Anguissa per infortunio. Al loro posto favoriti Ostigard e Ndombele. Per il resto Mario Rui in vantaggio su Olivera, mentre in attacco spazio stavolta a Politano in luogo di Lozano al fianco di Raspadori e Kvara. In casa rossoblù il vero dubbio è Arnautovic, anche ieri non si è allenato per la lombalgia. Pronto in caso di forfait Zirkzee. Per il resto a centrocampo Ferguson in luogo di Shouten, mentre in difesa spazio a Posh e Bonifazi. Squadra felsinea in emergenza, ma con l’obiettivo di giocarsela al meglio, come ha detto il suo allenatore Thiago Mottta.

Fonte: CdS