Dalla Spagna – Anche Lozano è finito nel mirino del Manchester United

Si aspetterà gennaio per il mercato di riparazione, ma a quanto sembra il Napoli non dovrebbe muovere nessuna pedina, ma intanto i rumors si rincorrono, in questo caso su Lozano. Come riferisce il ‘Mundo Deportivo’, anche Hirving Lozano sarebbe finito infatti nel mirino del club inglese. Il messicano è legato ai partenopei da un contratto valido fino al 2024. Ancora, al momento, non ci sono novità relative al rinnovo e non è escluso che di fronte ad una buona offerta il giocatore possa partire. Anche perché Lozano non è certamente un titolare inamovibile nella rosa di Spalletti, considerando comunque la buona stagione fin qui disputata da Matteo Politano, suo rivale nel ruolo di ala destra. Tanti sono i giocatori a disposizione di ten Hag nel reparto offensivo, ma il tecnico olandese, evidentemente, non è convinto degli uomini a sua disposizione. Ecco quindi che a gennaio gli inglesi potrebbero tentare un affondo per il messicano. Lozano non sembra essere il primo nome della lista, visto che, a livello di gradimento, in cima alle preferenze sembra esserci il belga Jeremy Doku. Il giocatore del Rennes, però, ha una valutazione molto alta e piace anche ad altri club. In pole ci sarebbe il Liverpool. Lozano sarebbe quindi una pista più percorribile, ma convincere De Laurentiis non sarà facile. Calciomercato.it