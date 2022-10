Zaccheroni, all.: “La posizione di Kvara? Lo lascerei esattamente dov’è”

Alberto Zaccheroni, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio. “La posizione di Kvara? Lo lascerei esattamente dov’è, non lo modificherei. Quando hai qualità in attacco, non è mai un problema per un allenatore, magari averne. Barcellona-Inter? A me il Barcellona non sta entusiasmando, hanno poca fisicità e punta troppo sull’1 contro 1 schiacciando gli avversari dietro, ma gli spazi finiscono. Questi attaccanti trovano difficoltà, l’abbiamo visto. Kim? Non mi sorprende affatto. In Asia le formazioni più competitive sono Giappone, Australia e Corea del Sud che ha ottimi giocatori. Parteciperò al Mondiale con la FIFA nella commissione di esperti. Dove può arrivare questo Napoli? Sta facendo la sua parte e lo sta facendo benissimo, ma bisogna tenere in considerazione anche le altre. Il Napoli sarà competitivo fino alla fine”.