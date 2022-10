Ranking Uefa: non c’è rischio di perdere i 4 posti Champions

Non c’è più rischio. La UEFA ha aggiornato il ranking dopo la terza giornata della fase a gironi delle coppe europee. L’ Italia è in quarta posizione, l’ultima utile per avere 4 posti disponibili nella fase a gironi di Champions League. Questa la classifica per nazioni. :

Quattro squadre

1. Inghilterra 95.284

2. Spagna 84.427

3. Germania 72.606

4. Italia 66.354

Tre squadre

5. Francia 54.664

6. Olanda 52.500

Due squadre

7. Portogallo 50.216

8. Scozia 35.800

9. Belgio 34.400

10. Austria 33.000

11. Serbia 30.875

12. Norvegia 28.750

13. Repubblica Ceca 28.050

14. Svizzera 27.675

15. Ucraina 27.500

Una squadra

16. Turchia 27.300

17. Danimarca 26.625

18. Croazia 25.400

19. Grecia 24.975

20. Israele 24.250

21. Cipro 23.075

22. Svezia 22.250

23. Russia* 21.882

24. Bulgaria 19.500

25. Romania 19.250

26. Ungheria 19.125

27. Slovacchia 17.750

28. Polonia 17.500

29. Azerbaigian 15.875

30. Kazakistan 12.625

31. Slovenia 12.500

32. Moldavia 11.250

33. Kosovo 11.041

34. Liechtenstein** 11.000

35. Lettonia 10.625

36. Finlandia 10.250

37. Irlanda 10.125

38. Armenia 9.875

39. Bielorussia 9.875

40. Lituania 9.750

41. Bosnia Erzegovina 9.750

42. Lussemburgo 9.000

43. Far Oer 8.750

44. Irlanda del Nord 8.583

45. Malta 8.250

46. Georgia 8.000

47. Estonia 7.582

48. Islanda 7.250

49. Albania 6.250

50. Galles 6.166

51. Gibilterra 5.791

52. Macedonia del Nord 5.500

53. Andorra 5.165

54. Montenegro 4.750

55. San Marino 1.999

*squalificata a tempo indeterminato

**il Liechtenstein non ha un campionato nazionale, pertanto non vi saranno rappresenanti in Champions League