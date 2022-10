Ranking Uefa, il Napoli fra i top 20, scavalcando Arsenal e Benfica

A tre anni dall’ultima volta, il Napoli rientra nella Top 20 del Ranking Uefa dopo l’ultimo turno di Champions League. Gli azzurri arrivano a quota 68mila punti, scavalcando in classifica Arsenal, Benfica e Francoforte. Nel mirino, adesso, ci sono Porto e Tottenham (a quota 71mila punti).

Nella stagione in corso, la squadra di Luciano Spalletti ha messo insieme 12mila punti – già meglio delle ultime due annate – grazie alle quattro vittorie di fila in Europa: solo il Bayern Monaco ha fatto bene come gli azzurri. Il Mattino