P. Di Fenza, consigliere regionale: “Sta facendo la differenza più in Europa che in Italia”

A Radio Crc, è intervenuto il consigliere regionale Pasquale Di Fenza: “È impossibile non parlare del Napoli, ricorda il Real Madrid degli anni ‘90 dove giocava a memoria. Spalletti sta facendo la differenza a livello europeo, siamo la prima squadra in Europa.

Kvaratskhelia è infermabile, contro l’Ajax sembrava essere di un altro livello. Osimhen aveva una voglia matta di giocare e segnare. Abbiamo dimenticato Insigne perché è tutto un altro passo.

Raspadori sta facendo la differenza più in Europa che in Italia, non credevo in un suo sviluppo calcistico a questi livelli. Fisicamente è esile però fa la differenza. Giocano tutti a memoria.

Quando alle spalle c’è una società seria, che riesce a individuare questi giocatori, arrivano grandi risultati.”