ONE STATION RADIO – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Derby Inter-Milan, match clou serie A femminile”

Nel corso di One Station Radio, durante la rubrica “serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “L’amichevole disputata lunedì tra Italia e Brasile si è rivelata una disfatta, le Azzurre hanno perso di misura 2-1. Hanno retto sino alla fine del primo tempo, ma nella ripresa gli avversari hanno mostrato la loro forza. Tuttavia, la Nazionale Femminile ha scalato la posizione nel Ranking UEFA, soprattutto in vista dei sorteggi per i Mondiali. Dopo questa amichevole, riprenderà il campionato della Serie A Femminile. Pomigliano-Fiorentina sarà una delle gare più interessanti del fine settimana, anche se spicca pure Inter-Milan, in vista di alcuni movimenti nelle zone alte della classifica. Si disputeranno anche Sassuolo-Roma e Samp-Juve. Con una vittoria nel derby della Madonnina, le nerazzurre potrebbero dare un forte segnale alle rivali per la corsa al titolo”. E il Napoli Femminile? “Il prossimo avversario del club sarà il Ravenna Women, da affrontare in trasferta, squadra che si giocò il primo posto con il Pomigliano. I prossimi avversari, invece, saranno la Ternana, la Torres da battere in Sardegna e il Cesena. Da queste quattro gare sarà rivelato il futuro delle azzurre in campionato e quali obiettivi la squadra potrà raggiungere”.