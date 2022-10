Napoli: tutti i primati d’Europa. Dall’attacco ai punteggi

NAPOLI – In Champions nessuno può vantare l’attacco degli azzurri: 17 gol realizzati, 4 più del Bayern e 6 più del City di Haaland, uno dei principi dei cannonieri con 5 reti. Appena passo sopra Raspadori: che, per la cronaca, fa parte dei famosi esordienti in Champions di cui sopra. Bravissimo Jack, sì, ma mica soltanto lui: è la squadra intera a girare a mille e a funzionare a memoria. E i numeri, dicevamo, sono il certificato del singolare primato: unica squadra a punteggio pieno della fase a gironi che comanda il proprio campionato da imbattuta, nonché già promossa agli ottavi. Radiografia delle altre qualificate: il Bayern le ha vinte tutte in Champions ma è terzo in Bundesliga a 4 punti dall’Union Berlino, a sua volta in Europa League, e tra l’altro ha anche perso una partita con l’Augsburg.

E ancora: il Bruges è terzo in Belgio con la Royale Union Saint-Gilloise, a -8 dall’Anversa, e ne ha perse tre, mentre in Champions conta tre vittorie e un pari. A seguire: il City ha calato un tris di coppa e un pareggio, e in Premier è secondo a un punto dall’Arsenal nonostante sia imbattuto. Imbattuto come il Real su tutti i fronti, con tanto di primo posto in Liga insieme con il Barça, ma in Champions ne ha vinte tre e pareggiata una. Per la cronaca: Psg e Benfica sono imbattuti, comandano la Ligue 1 e la Liga portoghese e anche il Gruppo H di Champions. Con 8 punti: due vittorie e due pareggi. La questione dei dettagli ritorna: il Napoli le ha vinte tutte. Ecco perché il cielo è azzurro, in Europa.

Fonte: CdS