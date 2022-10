Napoli/Bologna (Formazioni), Spalletti ha scelto il partner di Kim. Thiago Motta con il 4-2-3-1 al “Maradona”

Domenica pomeriggio al “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 18,00, il Napoli sfiderà il Bologna, per il più classico dei testa-coda della decima giornata. Gli azzurri cercheranno un altro successo, per confermare il primato in classica. Spalletti, in attesa di conoscere l’entità dell’infortunio di Anguissa, manderà in campo Ndombele assieme a Lobotka e Zielinski. In difesa stavolta sarà il turno di Ostigard con Kim. Infine Mario Rui e Politano in vantaggio su Olivera e Lozano. Per i felsinei sarà 4-2-3-1, con Posh favorito rispetto a De Silvestri. Oggi saranno in gruppo Soumaoro e Arnautovic. Infine Thiago Motta manderà in campo Sansone, Soriano e Orsolini per il 4-2-3-1.

Fonte: CdS