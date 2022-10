Marca – Il Manchester United vuole Lozano già a gennaio

Lo United torna su Lozano. I Red Devils vorrebbero annoverare il messicano nelle loro fila già dal prossimo gennaio. Lo scrive il giornale spagnolo, Marca.

«Il messicano Hirving Lozano è tornato a segnare questa settimana in Champions, e questo l’ha reso ancora più appetibile per il Manchester United, che lo corteggia ormai già da diversi mesi. Subito dopo il Mondiale del Qatar, e dunque già a gennaio del 2023, il messicano potrebbe essere convinto a firmare per la squadra di Ten Hag. Lo confermano diversi media europei, come Sport-Express. Tuttavia dipende solo dal Napoli, che ad oggi non è certo di dare il via libera all’operazione. Il Manchester United potrebbe ingaggiare l’ex Pachuca, ma attenzione perché su Lozano c’è pure l’interesse del Liverpool. i Reds ad oggi sembrano più vicini a Jeremy Doku ma le vie del mercato sono infinite. Quello che è certo è che Lozano ha alzato di nuovo il suo livello delle sue prestazioni col Napoli, e l’Europa se n’è accorta eccome».