Hirving Lozano a RKK: “Se siamo un grande gruppo è merito di Spalletti”

La parola a Lozano: “Abbiamo fatto un ottimo girone Champions, l’obiettivo è il primo posto. Stiamo molto bene, stiamo facendo grandi cose e ripeto, vogliamo il primo posto. Sono arrivati giovani importanti che si sono inseriti bene nel gruppo. Non posso dire dove arriveremo, non lo so, non riesco ad ipotizzarlo, ma pensiamo partita dopo partita e poi vedremo. Spalletti è fondamentale per noi e per il raggiungimento degli obiettivi, è un grande allenatore, l‘ambiente è sano, il merito, se noi siamo una squadra unita, è senza dubbio suo. Il mister prepara le gare nel modo migliore, lo farà anche per la gara di domenica. Ci dà sempre le informazioni giuste e ci dice come comportarci, ma ovvio che non posso dirti come la gara andrà a finire. Tutti abbiamo spazio, diamo il 100% in ogni gara, abbiamo le nostre opportunità, cerchiamo tutti gol e vittoria. Chi calcia i rigori lo sceglie il mister. Se dovesse arrivare il mio turno, mi farò trovare pronto. Nella prima partita Mondiale incontrerà Zielinski, sarebbe bello dopo incontrare anche Simeone. Tutti i ragazzi che sono arrivati sono davvero bravi, non posso dire di avere in preferito, sono davvero tutti importanti per noi. I tifosi li vogliamo con noi, chiedo solo il loro supporto”

Quest’oggi a Radio Kiss Kiss, interverrà al network ufficiale del club azzurro, l’esterno d’attacco del Napoli Hirving Lozano. Il messicano ha segnato due reti nelle ultime gare contro Cremonese e Ajax. Il nordamericano presenterà la sfida contro il Bologna che si disputerà domenica pomeriggio al “Maradona”. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione