Jack Raspadori in Europa meglio del mostro Halland

Raspadori in Champions meglio di Haaland, il fenomeno norvegese del Manchester City, che ha firmato una rete ogni 41 minuti. Nessuno ha segnato come Jack tenendo presente il rapporto tra numero di reti e minuti in campo: fenomenale l’impatto dell’attaccante del Un gol ogni 31 minuti:in Champions meglio di, il fenomeno norvegese del Manchester City, che ha firmato una rete ogni 41 minuti. Nessuno ha segnato come Jack tenendo presente il rapporto tra numero di reti e minuti in campo: fenomenale l’impatto dell’attaccante del Napoli che ha messo a segno 4 reti in 127 minuti.

Tre presenze, in panchina contro il Liverpool e nessuna partita per intero: 64 minuti e una doppietta a Amsterdam contro l’Ajax, 50 e un gol in quella di ritorno al Maradona. A Glasgow contro i Rangers entrò negli ultimi 13 minuti e segnò la rete del raddoppio azzurro.

Alla sua prima Champions League in carriera Raspadori sta facendo subito la differenza: ha segnato un gol in meno di Haaland, Salah, Lewandowski, i tre primatisti con 5 gol dopo le prime 4 giornate di Champions, tre superbomber che in carriera hanno segnato tantissimo, punti di forza di Manchester City, Liverpool e Barcellona.

L’attaccante del Napoli ha firmato tutti gol d’autore, uno più bello dell’altro: la perla di mercoledì sera è di quelle da ricordare a lungo, controllo di destro, pallone spostato sul sinistro e tiro fulminante sotto la traversa. Un attaccante completo che sa segnare in tutti i modi e calcia benissimo con tutti e due i piedi: contro l’Ajax al Maradona è stata la sua seconda rete di sinistro dopo quella contro i Rangers Glasgow, nel match della scorsa settimana alla Crujff Arena fece centro di testa e con il destro.

Fonte: Il Mattino