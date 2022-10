Jack di coppa: cosa rende Raspadori una mina vagante?

Perché Raspadori sta trovando così tanto spazio nel Napoli se era arrivato come terza scelta in attacco? Il talento ex Sassuolo ha dalla sua una grande rapidità e qualità tecnica che gli permettono di girarsi in un fazzoletto e smistare subito il pallone dalla parte giusta, cosa che è riuscito a fare egregiamente giocando prima punta, legando il gioco e abbassandosi sulla linea dei centrocampisti quasi, un po’ punta un po’ trequartista, ruolo che ha ricoperto in diverse partite. Raspadori agisce su tutto il fronte offensivo, è un attaccante mobile che trovi in ogni posizione del campo e per questo non lascia punti di riferimento alle squadre avversarie, motivo per cui è perfetto per il tipo di calcio che pratica Spalletti, caratterizzato da una grande mobilità dei singoli. Il Napoli se lo gode e viceversa, perché il giocatore ha fortemente voluto l’azzurro e la dirigenza ha fatto di tutto per accontentare l’allenatore toscano: 35 milioni, un investimento importantissimo per un giocatore che è in pianta stabile nell’Italia di Mancini e che a 22 anni può già contare un titolo vinto con la Nazionale, non da protagonista, ma intanto c’era.

Fonte: Il Mattino